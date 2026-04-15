Triciclo colidiu em um bar na esquina da Rua Cerqueira Daltro com a Rua Valerio, em Cascadura - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Triciclo colidiu em um bar na esquina da Rua Cerqueira Daltro com a Rua Valerio, em CascaduraReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 15/04/2026 08:12 | Atualizado 16/04/2026 07:48

Rio – Um acidente com triciclo provocou a morte de Kauan de Souza Marques da Silva, 18 anos, e deixou outras três pessoas feridas na Rua Cerqueira Daltro, esquina com a Rua Valerio, em Cascadura, na Zona Norte, na noite desta terça-feira (14). Segundo testemunhas, o veículo colidiu na porta de um bar ao tentar fazer a curva.



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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para o quartel de Campinho ocorreu às 21h51. Além de Kauan, os amigos Felipe Luxemburgo da Guerci e Leonardo Abraão de Aquino foram levados em estado grave para o Hospital Salgado Filho, no Méier, enquanto um Ware de Araújo, de 69 anos, teve ferimentos moderados e acabou encaminhado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que um deles tem quadro de saúde gravíssimo e o outro está passando por cirurgia. Já Ware recebeu alta.

Em imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver o momento em que o triciclo passa pela esquina onde ocorreu o acidente. Um outro vídeo mostra ainda quatro pessoas a bordo do veículo antes da tragédia.

Veja vídeo:

Vídeo mostra triciclo momentos antes de acidente que terminou na morte de um jovem e deixou outras três pessoas feridas em Cascadura, na Zona Norte.



Divulgação pic.twitter.com/CwYqkKoSp0 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 15, 2026

Na região, um vizinho do estabelecimento, o motociclista José Antônio Lima, de 44 anos, contou que o idoso era quem conduzia o veículo.



"Eu só escutei a pancada, abri o portão e vi o motoqueiro ali do lado de fora. Aí eu peguei e liguei para os bombeiros. Os quatro estavam no triciclo. Não deu para ver se estavam em alta velocidade, mas, pelo jeito da pancada, ele foi tentar fazer a curva, não conseguiu e capotou. A cena foi horrível. Pelo jeito ali, eu acho que ele (Kauan) bateu com a cabeça no hidrômetro", afirmou.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) estiveram na região para checar uma ocorrência de acidente de trânsito e isolaram a área para a perícia.

Em nota, a Polícia Civil relatou que o caso está a cargo da 29ª DP (Madureira). Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.