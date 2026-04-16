Material apreendido pelo 41º BPM (Irajá) - Reprodução / PMERJ

Material apreendido pelo 41º BPM (Irajá)Reprodução / PMERJ

Publicado 16/04/2026 07:44

Rio – Um suspeito morreu, três ficaram feridos e outro acabou preso na madrugada desta quinta-feira (16), após entrarem em confronto com policiais na Rua do Trabalho, na Vila da Penha, Zona Norte.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41º BPM (Irajá) patrulhavam a região quando viram ocupantes de um carro agindo de forma suspeita. Desconfiados, elas se aproximaram do veículo para fazer a abordagem, mas o grupo tentou fugir e atirou contra os militares, que reagiram.

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Após a troca de tiros, os agentes encontraram os cinco dentro do carro, com quatro pistolas, carregadores, celulares e rádios. Os feridos foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde estão presos sob custódia. Não há, no entanto, detalhes sobre o estado de saúde do trio.



Já o detido e o material apreendido estão na 27ª DP (Penha Circular).