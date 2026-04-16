Vítima está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas - Divulgação

Vítima está internada no Hospital Estadual Getúlio VargasDivulgação

Publicado 16/04/2026 08:14

Rio - Um policial militar de folga foi atacado a tiros durante uma tentativa de assalto na Penha Circular, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira (15). Equipes do Corpo de Bombeiros que passavam pelo local socorreram o agente e o encaminharam ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde ele permanece internado.

De acordo com a PM, policiais da UPP Complexo da Penha foram avisados de que havia um carro com diversas perfurações por tiros na Avenida Lobo Júnior. Durante a vistoria no veículo, os militares encontraram uma pistola da corporação e uma farda.

Os agentes, então, foram ao Hospital Getúlio Vargas, onde encontraram a vítima ferida. Na unidade, receberam a informação de que o PM havia ficado ferido durante uma tentativa de assalto ao seu carro.

O caso está sendo investigado pela 22ª DP (Penha). Em nota, a Polícia Civil informou que a distrital está apurando as circunstâncias do fato e buscando pelos criminosos envolvidos no ataque ao militar lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).