Fãs que se conheceram em show de Shakira na Colômbia se reencontram por acaso em Copacabana - Erica Martin/Agencia O Dia

Fãs que se conheceram em show de Shakira na Colômbia se reencontram por acaso em CopacabanaErica Martin/Agencia O Dia

Publicado 30/04/2026 15:57

Rio - Todo Mundo no Rio! O megashow de Shakira, que acontece na Praia de Copacabana, Zona Sul, neste sábado (2), está reunido integrantes da alcateia - como os fãs da diva pop são carinhosamente chamados - de vários lugares, inclusive de países vizinhos. Nas vésperas do evento gratuito, um grupo de uruguaios e um de colombianos se reencontraram, por acaso, na Cidade Maravilhosa.

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A jornalista uruguaia Marcela Demora, de 29 anos, diz que eles se conheceram em um show de Shakira na Colômbia, país natal da artista. Ao ser questionada, ela nega, aos risos, que o reencontro foi premeditado: "Não foi".

Marcela já teve a oportunidade de ver a artista favorita em outras oito ocasiões, incluindo no Peru e Argentina. Em alguns desses momentos, pôde posar para fotos, conversar e até abraçar a cantora. Além disso, a jornalista ganhou um autógrafo da artista no braço e decidiu eternizar a assinatura com uma tatuagem.



Conterrâneo da cantora, Franklin Perez, de 36 anos, também já teve a oportunidade de prestigiar outras apresentações da dona dos sucessos "Loca", "Estoy Aqui", "Waka Waka", "Las Mujeres Ya No Lloran" e "Whenever, Wherever". Ele recorda com carinho os shows anteriores. "Foi maravilhoso. Já fui sete vezes", vibra o colombiano.

Apesar disso, fez questão de se deslocar para vê-la novamente. E a animação para o show, com o palco em uma das praias mais conhecidas do mundo, estão altas: "A expectativa é para o melhor show do mundo no Rio", celebra Franklin, a lado dos amigos Miguel Galindo, Carlos Consuegra e mais.

Sem entrar em detalhes, eles revelam que vão 'fazer bonito' no megashow da "Loba", com visuais pensados especificamente para o evento. "Looks especiais para Copacabana", conta ele. Os fãs já entraram no clima e usaram bolsa e unhas inspiradas na "Loba".

Os admiradores da diva pop mostraram nas redes sociais que também aproveitaram a estadia no Rio para 'turistar'. Eles curtiram a praia Copacabana, a orla, se jogaram num sambinha e até se refrescaram das altas temperaturas com drinks. Parte do grupo, ainda, visitou o Cristo Redentor, no Corcovado, na mesma região.

Show

Com um público estimado em mais de 2 milhões, o show da colombiana tem previsão para começar entre 21h30 e 21h45. Também contará com apresentações dos DJs Maz e Vintage Culture. Para garantir a alegria do público, o megaevento terá um esquema de segurança especial com cerca de 8 mil agentes ao todo, entre bombeiros, policiais militares, civis, e mais.