Comando do Detro-RJ foi trocado pelo governador em exercício, Ricardo CoutoÉrica Martin/Arquivo O Dia
Governador em exercício do Rio troca comando do Detro
Presidente e diretor da autarquia deixaram suas funções, em decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (13)
Projeto que inclui ensino de mandarim na rede pública estadual é aprovado na Alerj
Conteúdo poderá ser desenvolvido de forma interdisciplinar, articulado com outras áreas do conhecimento
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Suspeito ligado ao Comando Vermelho foi capturado com fuzil e carregadores; polícia também recuperou parte de carga de óleo diesel roubada em Brás de Pina
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Com a mudança, o acesso aos modais será feito exclusivamente pelo Jaé ou pelo Riocard, neste último caso apenas para usuários do Bilhete Único Intermunicipal
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