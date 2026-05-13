Comando do Detro-RJ foi trocado pelo governador em exercício, Ricardo CoutoÉrica Martin/Arquivo O Dia

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Rio - O governador em exercício Ricardo Couto trocou o comando do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), em decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (13). Com isto, o presidente Raphael Salgado e o diretor Danilo Bezerra deixam a função.
Carlos Alberto Costa de Oliveira foi nomeado para a Diretoria Técnica-Operacional. Ele responderá interinamente pelo departamento até a nomeação de um novo diretor-presidente.
Até então, Carlos Alberto era função de Subsecretário Adjunto de Administração na Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram). O novo diretor tem passagem anterior pelo Detro-RJ.
Além da mudança no Detro-RJ, o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) também teve o comando trocado. Rodrigo Xavier deixa a presidência da autarquia e o secretário de Transformação Digital, Feu Braga, passará a responder interinamente pelo expediente.
Mudanças recentes
Desde que assumiu o cargo de governador, em 23 de março, após a renúncia de Cláudio Castro, Ricardo Couto fez várias mudanças. De acordo com o desembargador, tais decisões fazem parte do processo de revisão de estruturas administrativas da atual gestão.
Entre as mudanças mais recentes, estão a nomeação do novo presidente do Detran-RJ, coronel Carlos Eduardo Sarmento da Costa, da reserva da Polícia Militar; exoneração do diretor da Fundação Saúde, Paulo Ricardo Lopes da Costa, e o subsecretário de Atenção à Saúde, Caio Antonio Mello Souza; e a substituição da diretoria do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que contemplou 12 cargos de liderança.
Além disso, realizou exonerações, como a do presidente interino do Rioprevidência, Nicholas Cardoso; a do procurador geral do Estado, Renan Miguel Saad; além de 157 cargos em comissão da Secretaria de Governo, incluindo a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, e o subsecretário de Comunicação, Igor Marques.
O Governador ainda fez mais mudanças nas secretarias de Fazenda, Planejamento e Gestão e Ambiente e Sustentabilidade.