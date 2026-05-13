Comando do Detro-RJ foi trocado pelo governador em exercício, Ricardo Couto - Érica Martin/Arquivo O Dia

Comando do Detro-RJ foi trocado pelo governador em exercício, Ricardo CoutoÉrica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 13/05/2026 11:45

Rio - O governador em exercício Ricardo Couto trocou o comando do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), em decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (13). Com isto, o presidente Raphael Salgado e o diretor Danilo Bezerra deixam a função.

Carlos Alberto Costa de Oliveira foi nomeado para a Diretoria Técnica-Operacional. Ele responderá interinamente pelo departamento até a nomeação de um novo diretor-presidente.

Até então, Carlos Alberto era função de Subsecretário Adjunto de Administração na Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram). O novo diretor tem passagem anterior pelo Detro-RJ.

Além da mudança no Detro-RJ, o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) também teve o comando trocado. Rodrigo Xavier deixa a presidência da autarquia e o secretário de Transformação Digital, Feu Braga, passará a responder interinamente pelo expediente.

Mudanças recentes

Desde que assumiu o cargo de governador, em 23 de março , após a renúncia de Cláudio Castro, Ricardo Couto fez várias mudanças. De acordo com o desembargador, tais decisões fazem parte do processo de revisão de estruturas administrativas da atual gestão.