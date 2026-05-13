Agentes da Seop iniciam demolição de imóvel no Vidigal - Divulgação/Seop

Agentes da Seop iniciam demolição de imóvel no VidigalDivulgação/Seop

Publicado 13/05/2026 10:44

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) inicia, nesta quarta-feira (13), a demolição de uma construção irregular localizada na Rua Major Toja Martinez Filho, no Vidigal, Zona Sul. O imóvel é um prédio comercial de sete pavimentos, com aproximadamente 400 m², erguido sem qualquer autorização da prefeitura, avaliado em R$ 1,5 milhão.

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As obras encontram-se irregulares desde 2013 com diversas notificações de embargo e autos de infração já emitidos. Os responsáveis ainda apresentaram um processo de legalização, que foi indeferido pela prefeitura. As obras encontram-se irregulares desde 2013 com diversas notificações de embargo e autos de infração já emitidos. Os responsáveis ainda apresentaram um processo de legalização, que foi indeferido pela prefeitura.

Mesmo após a emissão do parecer municipal, os donos não buscaram adequação e legalização do projeto, sendo então determinada a demolição pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento (SMDU).



Aproximadamente 40 agentes da Seop participam da operação, em área sofre influência do crime organizado. O imóvel encontra-se em fase de alvenaria e a demolição está sendo feita de forma manual em virtude da dificuldade de utilizar maquinário pesado na região.