Publicado 14/05/2026 00:00

Motoboy fica dez dias preso por engano na Tijuca. O juiz Marcello de Sá Baptista foi explícito: anos de jurisprudência do STJ, ignorados. O reconhecimento por foto segue sendo a prova mais barata e a mais frágil, e continua condenando inocentes na ponta, mesmo quando a Corte superior já fixou o entendimento.



Áudios atribuídos a Ed Motta mostram que chamar funcionário do Grado de "paraíba" não foi deslize. Em 2025 o cantor já enquadrava o conflito como "Tijuca contra o Nordeste". A defesa invoca ascendência baiana como álibi. Quando a origem vira argumento, o que se discute é a permissão social.