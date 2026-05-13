Poze do Rodo foi preso durante operação da Polícia Federal Reprodução/Redes sociais

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Leonardo Brito
A Justiça Federal concedeu nesta quarta-feira (13) habeas corpus ao cantor MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, preso desde o dia 15 de abril durante a Operação Narco Fluxo, da Polícia Federal. A decisão foi assinada pela juíza federal convocada Sylvia Marlene de Castro Figueiredo, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).
Ele está no Presídio Joaquim Ferreira, um anexo da Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, ou Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó.

Com a decisão, a prisão preventiva do artista foi revogada mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre as determinações impostas pela Justiça estão o comparecimento mensal em juízo, a proibição de deixar a cidade de residência por mais de cinco dias sem autorização judicial e a entrega do passaporte. A magistrada determinou ainda a expedição de alvará de soltura em favor do funkeiro.

A defesa do artista comemorou a decisão. O advogado Fernando Henrique Cardoso Neves afirmou que o pedido de extensão da ordem concedida a outro investigado foi aceito pela Corte.

“Nosso pedido de extensão foi aceito. Esperamos em breve poder retirar nosso cliente, Marlon Brandon, deste aprisionamento desnecessário e ilegal”, declarou.

Entendimento da Justiça

Na decisão, a juíza adotou os fundamentos apresentados pelos desembargadores federais Paulo Fontes e Ali Mazloum em julgamento realizado pela 5ª Turma do TRF-3 em outro habeas corpus relacionado à mesma investigação.

O entendimento da Corte foi de que não havia elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva diante da ausência de denúncia formal apresentada pelo Ministério Público Federal até o momento.

Os magistrados destacaram que a prisão preventiva exige não apenas indícios de autoria e materialidade, mas também a comprovação concreta de risco causado pela liberdade do investigado. Segundo a decisão, a prisão cautelar não pode ser utilizada como forma de antecipação de pena nem como instrumento para facilitar investigações.

Outro ponto destacado foi o excesso de prazo para a conclusão do inquérito e para o oferecimento da denúncia. O TRF-3 observou que, apesar da complexidade do caso, o Ministério Público Federal ainda não formalizou acusação contra os investigados.

A decisão também ressalta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes neste momento processual, preservando os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Operação Narco Fluxo e investigações

MC Poze do Rodo foi preso no dia 15 de abril durante a Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal para investigar uma suposta organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro, evasão de divisas e movimentação financeira ilícita por meio de empresas, criptoativos e plataformas ligadas a apostas ilegais e rifas clandestinas.

As investigações apontam que o grupo teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão em operações consideradas suspeitas. Segundo a PF, a organização utilizaria empresas de fachada, contas de passagem, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos para ocultar recursos ilícitos.

O cantor MC Ryan SP aparece nas investigações como suposto líder e principal beneficiário econômico da estrutura investigada. Já MC Poze do Rodo é citado pela Polícia Federal como alguém que teria se vinculado a empresas utilizadas para auxiliar na circulação dos recursos apurados.

Outro nome mencionado no inquérito é Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, apontado pela PF como operador de mídia do grupo, recebendo valores para divulgar conteúdos favoráveis aos artistas ligados ao esquema.

Durante a operação, a PF cumpriu mandados em diversos estados e apreendeu veículos de luxo, dinheiro, armas, relógios, documentos e equipamentos eletrônicos. As investigações seguem em andamento e os envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
No dia 23 de abril, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia mandado soltar Poze do Rodo, mas uma decisão logo na sequência, da Justiça Federal de Santos, a pedido da Polícia Federal, manteve o cantor na cadeia, em prisão preventiva.