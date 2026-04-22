MC Poze do Rodo foi para o Presídio Joaquim Ferreira de Souza, localizado no Complexo de GericinóArquivo/ Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

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Thalita Queiroz
Rio - Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, foi transferido para o Presídio Joaquim Ferreira de Souza, localizado no Complexo de Gericinó, na manhã desta quarta-feira (22), após se autodeclarar neutro, ou seja, sem ligação com facção criminosa. Ele permaneceu por quatro dias na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), conhecida por abrigar lideranças do Comando Vermelho (CV). Antes, ele já havia ficado detido no Presídio José Frederico Marques.
A prisão de Poze do Rodo aconteceu por suspeita de envolvimento com o crime organizado. O cantor foi detido em uma operação da Polícia Federal, realizada há uma semana, que investiga um grupo voltado à movimentação financeira ilícita, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e no exterior.

Como operava a rede de lavagem 
As investigações da Polícia Federal apontam que o esquema de lavagem de dinheiro envolvendo funkeiros operava por meio de pessoas físicas com alto poder aquisitivo, estratégia usada para evitar suspeitas sobre as movimentações financeiras nos bancos.
Segundo a PF, o dinheiro ilícito tinha origem em bets, rifas digitais ilegais nas redes sociais e, principalmente, no tráfico de drogas. Para "limpar" os valores, os criminosos repassavam as quantias aos artistas, sob o pretexto de pagamento por publicidade. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.