O criminoso exercia papel de gerente do tráfico e liderava a organização de ataques a caminhões de cargaDivulgação/Polícia Civil
Operação Torniquete: Polícia Civil prende homem apontado como líder de roubos de cargas no Quitungo
Suspeito ligado ao Comando Vermelho foi capturado com fuzil e carregadores; polícia também recuperou parte de carga de óleo diesel roubada em Brás de Pina
Operação Torniquete: Polícia Civil prende homem apontado como líder de roubos de cargas no Quitungo
Suspeito ligado ao Comando Vermelho foi capturado com fuzil e carregadores; polícia também recuperou parte de carga de óleo diesel roubada em Brás de Pina
O que dizem os especialistas sobre fim da circulação de dinheiro nos ônibus no Rio
Com a mudança, o acesso aos modais será feito exclusivamente pelo Jaé ou pelo Riocard, neste último caso apenas para usuários do Bilhete Único Intermunicipal
Aluno da Unirio terá que pagar R$ 720 mil por ocupação indevida de cota racial
Estudante entrou sem preencher requisitos do edital
Depósito clandestino de remédios é descoberto pela polícia na Zona Norte
Mulher foi presa em flagrante em uma casa no Engenho de Dentro, que armazenava medicamentos de uso controlado
Passageiro tem cinzas da mãe roubadas em assalto a ônibus de turismo
Crime ocorreu na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense
Rede Américas passa a atender beneficiários oncológicos da Unimed no Rio
Novo credenciamento inclui consultas, quimioterapia, radioterapia, medicamentos orais tanto para pacientes oncológicos e de outras especialidades, além de infusões oncológicas e não oncológicas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.