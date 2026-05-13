O criminoso exercia papel de gerente do tráfico e liderava a organização de ataques a caminhões de carga - Divulgação/Polícia Civil

O criminoso exercia papel de gerente do tráfico e liderava a organização de ataques a caminhões de cargaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 13/05/2026 19:55 | Atualizado 13/05/2026 20:04

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (13), um criminoso conhecido como "Cara Preta" apontado como um dos principais responsáveis por coordenar roubos de cargas na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), durante mais uma fase da Operação Torniquete.

Segundo as investigações, o homem é da facção Comando Vermelho (CV), que atua na região e exercia papel de gerente do tráfico e liderava a organização de ataques a caminhões de carga e na logística de receptação dos produtos roubados. Durante a operação, os policiais apreenderam um fuzil municiado e cinco carregadores que estavam com o suspeito.

Outro homem também foi preso em flagrante. De acordo com a corporação, ele atuava como olheiro do tráfico de drogas e portava um rádio transmissor sintonizado na frequência utilizada pela facção criminosa, além de um simulacro de arma de fogo.

Ainda segundo a Polícia Civil, os agentes localizaram imóveis e pontos usados para o transbordo de mercadorias roubadas e desmanche de veículos. Parte de uma carga de óleo diesel roubada também foi recuperada durante as diligências.

A operação contou com apoio de blindado e mobilizou equipes em diversos acessos da comunidade, área considerada estratégica para o armazenamento e redistribuição de cargas roubadas na Zona Norte. Apesar da intensa movimentação policial, não houve registro oficial de confrontos até o momento.

De acordo com a especializada, o setor de inteligência da DRFC monitorava o investigado havia semanas. A prisão ocorreu após trabalho de levantamento de informações e vigilância na região dominada pelo Comando Vermelho.

A ação integra a segunda fase da Operação Torniquete, iniciativa da Polícia Civil voltada ao combate aos roubos de cargas, furtos de veículos e receptação de produtos. Segundo a corporação, esses crimes são utilizados por facções criminosas para financiar disputas territoriais e manter suas estruturas operacionais.

Desde o início da operação, em setembro de 2024, mais de mil suspeitos já foram presos. A Polícia Civil afirma ainda que foram recuperadas cargas e veículos avaliados em mais de R$ 53 milhões.

As investigações também resultaram em pedidos judiciais de bloqueio de bens e valores superiores a R$ 70 milhões ligados às organizações criminosas investigadas.