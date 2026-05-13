Câmera de segurança do ônibus registrou a ação dos assaltantesReprodução
Passageiro tem cinzas da mãe roubadas em assalto a ônibus de turismo
Crime ocorreu na Linha Vermelha, na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense
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Rede Américas passa a atender beneficiários oncológicos da Unimed no Rio
Novo credenciamento inclui consultas, quimioterapia, radioterapia, medicamentos orais tanto para pacientes oncológicos e de outras especialidades, além de infusões oncológicas e não oncológicas
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Governo do RJ deve aderir ao Propag até o fim de junho
Medida garantirá redução expressiva dos repasses do Estado à União
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