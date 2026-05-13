Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed Ferj - Divulgação

Unimed Brasil assumiu a responsabilidade por pacientes da Unimed FerjDivulgação

Publicado 13/05/2026 18:35

Rio - A Unimed do Brasil anunciou, nesta quarta-feira (13), uma parceria com a Rede Américas, segunda maior rede de hospitais privados do país, para ampliar a oferta de tratamento oncológico aos beneficiários da Unimed Ferj no Rio de Janeiro. Confira os novos endereços abaixo.

O acordo dá acesso às unidades ambulatoriais oncológicas da Oncologia Américas e aos centros de procedimentos localizados no Centro Médico da Gávea, no Hospital São Lucas Copacabana e no Hospital Nossa Senhora do Carmo, que oferecem infusão oncológica e não oncológica, radioterapia, quimioterapia, entre outros serviços.



Segundo a Unimed, com a nova parceria, os beneficiários terão atendimento na linha ambulatorial em oncologia, consultas, quimioterapia e radioterapia, além de infusões oncológicas e não oncológicas, assim como medicamentos orais para tratamento do câncer e também de outras doenças.





No início de maio, a rede também anunciou a parceria com a Oncologia da Rede Total Care . A ampliação contempla, inicialmente, quatro hospitais e uma unidade ambulatorial distribuídos pela capital fluminense e por Duque de Caxias.

No último dia 29, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) enviou um ofício à Unimed do Brasil exigindo a adoção de medidas emergenciais, no prazo de 48 horas, para garantir a assistência aos pacientes em tratamento. De acordo com o documento, a operadora deverá assegurar, com urgência, a continuidade dos atendimentos, podendo recorrer à oferta de outros prestadores de serviços com a mesma especialização da Oncoclínicas. Também deverá realizar o fornecimento direto de medicamentos quimioterápicos aos beneficiários.



Confira os endereços da rede de atendimento



Oncologia Américas - Barra Matriz

Av. Jorge Curi, 550, Bloco C, térreo (parte) e 1º andar (parte), Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-001



Oncologia Américas - Barra

Av. das Américas, 2251, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22631-001



Hospital Nossa Senhora do Carmo

Rua Jaguaruna, 105, Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23080-160



Centro Médico da Gávea

Rua Marquês de São Vicente, 52, 5º pavimento, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22451-901



Oncologia Américas - Ipanema

Rua Farme de Amoedo, 86, complementos 88 e 88A, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22420-020



Oncologia Américas - Botafogo

Rua da Passagem, 29, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-030



Oncologia Américas - Tijuca

Rua Major Ávila, 260, salas 201 e 301, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20540-092



CENTRON Botafogo

Praia de Botafogo, 228, sala 1004, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ

Canais de atendimento ao beneficiário

Portal do Beneficiário da Unimed Rio de Janeiro



Canal de Atendimento Serviços Assistenciais e SAC (24 horas, todos os dias): 0800 517 0517

Atendimento para deficientes auditivos e de fala: Atendimento Acessível Unimed

Loja Centro: Rua Visconde de Inhaúma, nº 95, loja A

Loja Barra da Tijuca: Shopping Via Parque, Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, piso 2

Central de Ouvidoria Unimed Ferj: 0800 243 2135

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados

Relembre a crise na Unimed Ferj







Houve relatos de falta de profissionais, ausência de medicamentos e problemas na estrutura da unidade. O local chegou a ser autuado pelo Procon e virou alvo de uma ação judicial.



À época, a Unimed Ferj alegou que não havia ocorrido descredenciamento e que a Oncoclínicas seguia como parte da rede credenciada. No entanto, em reunião com a ANS, representantes da empresa afirmaram ter recebido da operadora um comunicado informando que todos os pacientes oncológicos seriam transferidos para o Espaço Cuidar Bem, com o descredenciamento da rede, contrariando a versão inicial. A Unimed Ferj passou a ser alvo de denúncias sobre falta de medicamentos e de assistência em agosto do ano passado. Naquele mês, diversos pacientes atendidos pela Oncoclínicas e por outras unidades foram transferidos para o recém-inaugurado Espaço Cuidar Bem, em Botafogo, Zona Sul, após o descredenciamento da operadora.Houve relatos de falta de profissionais, ausência de medicamentos e problemas na estrutura da unidade. O local chegou a ser autuado pelo Procon e virou alvo de uma ação judicial.À época, a Unimed Ferj alegou que não havia ocorrido descredenciamento e que a Oncoclínicas seguia como parte da rede credenciada. No entanto, em reunião com a ANS, representantes da empresa afirmaram ter recebido da operadora um comunicado informando que todos os pacientes oncológicos seriam transferidos para o Espaço Cuidar Bem, com o descredenciamento da rede, contrariando a versão inicial.

Acordo entre Unimed Brasil e Ferj



Para viabilizar o retorno do atendimento, ficou estabelecido que a Unimed Ferj repassaria à Unimed do Brasil 93% do valor total arrecadado com o pagamento das mensalidades. Esse repasse será referente ao período de 1º de dezembro de 2025 a 30 de setembro de 2026. A partir de 1º de outubro do ano que vem, o percentual passará a ser de 90% do total arrecadado com as mensalidades.



De acordo com a ANS, a Unimed Ferj permanecerá com 7% no primeiro período e 10% a partir de outubro de 2026. Esses valores deverão ser utilizados pela operadora para honrar dívidas anteriormente assumidas. A Unimed do Brasil também assumirá o pagamento aos prestadores de serviços de saúde (médicos, clínicas, laboratórios e hospitais) pelos procedimentos realizados a partir de 20 de novembro de 2026.



No Instrumento Particular de Compartilhamento de Riscos firmado entre as duas operadoras, a Unimed do Brasil se compromete a:



- Manter a rede prestadora da Unimed Ferj por, no mínimo, um ano

- Aplicar os reajustes das mensalidades conforme previsto nos contratos firmados entre a Unimed Ferj e seus beneficiários