Guarda Municipal de São GonçaloDivulgação

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Rio - Guardas municipais foram recebidos a tiros no Largo do Zico, na Estrada do Coelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na noite desta quinta-feira (14). A situação ocorreu durante operação contra corrida clandestina de carros, conhecida como "racha". Ninguém ficou ferido.
De acordo com a Guarda Municipal de São Gonçalo, a ação, deflagrada após denúncia, também contou com agentes do 7º BPM e da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes.
Já na divisa com Largo do Jockey, as equipes foram recebidas com tiros. Eles recuaram e aguardaram os disparos pararem. Após isso, foram embora.
Embora tenham informado que agentes do 7º BPM participaram da operação, a Polícia Militar, em retorno ao contato da reportagem, afirmou que não foi acionada.
 