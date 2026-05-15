Guarda Municipal de São Gonçalo - Divulgação

Guarda Municipal de São GonçaloDivulgação

Publicado 15/05/2026 13:47

Rio - Guardas municipais foram recebidos a tiros no Largo do Zico, na Estrada do Coelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na noite desta quinta-feira (14). A situação ocorreu durante operação contra corrida clandestina de carros, conhecida como "racha". Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Guarda Municipal de São Gonçalo, a ação, deflagrada após denúncia, também contou com agentes do 7º BPM e da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes.

Já na divisa com Largo do Jockey, as equipes foram recebidas com tiros. Eles recuaram e aguardaram os disparos pararem. Após isso, foram embora.

Embora tenham informado que agentes do 7º BPM participaram da operação, a Polícia Militar, em retorno ao contato da reportagem, afirmou que não foi acionada.