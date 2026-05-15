Os dois suspeitos foram baleados durante a troca de tiros e levados sob custódia para o Hospital Municipal Salgado FilhoReprodução/Redes sociais
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