Os dois suspeitos foram baleados durante a troca de tiros e levados sob custódia para o Hospital Municipal Salgado Filho - Reprodução/Redes sociais

Os dois suspeitos foram baleados durante a troca de tiros e levados sob custódia para o Hospital Municipal Salgado FilhoReprodução/Redes sociais

Publicado 15/05/2026 19:30 | Atualizado 15/05/2026 21:47

Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio na tarde desta sexta-feira (15), no Méier, Zona Norte. Dois suspeitos foram baleados após tentar assaltar dois PMs de folga. Os criminosos foram levados sob custódia para o Hospital Municipal Salgado Filho, no mesmo bairro.

O caso aconteceu na esquina da Rua Paulo Silva Araújo com a Rua Curupaiti, uma área movimentada do bairro. Segundo informações da PM, os suspeitos circulavam em uma motocicleta quando abordaram os agentes, que estavam fora de serviço.

De acordo com a corporação, os criminosos anunciaram o assalto, mas os policiais reagiram imediatamente. Houve intensa troca de tiros e os dois suspeitos foram atingidos.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um dos homens caído, ao lado de uma motocicleta branca utilizada na ação criminosa. O outro suspeito aparece ferido, ainda armado, tentando pedir ajuda. Pouco depois, outros homens armados chegam para auxiliar os PMs até a chegada do policiamento. Foram apreendidos com os bandidos um revólver calibre 38, munições e a motocicleta.

Os dois suspeitos foram socorridos e levados sob custódia para o Hospital Salgado Filho. Não há informações sobre o estado de saúde.

A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Todos os Santos).