Ciclomotores devem ser registrados e licenciados, conforme os artigos 13 e 14 da resolução - Tomaz Silva/Agência Brasil

Ciclomotores devem ser registrados e licenciados, conforme os artigos 13 e 14 da resoluçãoTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 15/05/2026 20:37



Na ação, o Ministério Público sustenta que medidas emergenciais não podem contrariar normas federais nem serem implementadas sem estudos técnicos aprofundados.





