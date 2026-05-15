Iha do Governador terá uma linha de ônibus operada pela Mobi-Rio - Divulgação/Prefeitura Rio

Iha do Governador terá uma linha de ônibus operada pela Mobi-RioDivulgação/Prefeitura Rio

Publicado 15/05/2026 21:50

Rio - A Ilha do Governador, a partir deste domingo (17), terá uma linha de ônibus operada pela Mobi-Rio que vai ligar até à Ilha da Tijuca. A linha 634 (Saens Peña x Bananal) começa a funcionar no domingo, às 5h e seguirá com as viagens 24 horas por dia, com uma frota de 25 ônibus novos, mais modernos e equipados com ar-condicionado.

A nova linha operada pela Mobi-Rio é a primeira linha municipal a aceitar somente pagamentos com os cartões Jaé e Riocard (apenas para usuários do Bilhete Único Intermunicipal). Esta linha não aceita dinheiro nos ônibus. Para as outras linhas, a medida valerá a partir de 30 de maio.

Plano operacional da linha 634 (Bananal x Saens Peña):



De acordo com o planejamento operacional, a linha deverá realizar 65 viagens em dias úteis, 58 aos sábados e 45 aos domingos, com operação 24 horas.



Bananal

Cocotá

Cacuia

Portuguesa

Terminal BRT Fundão

Praça das Nações

Manguinhos

Feira de São Cristóvão

Estação Leopoldina

Rua Mariz e Barros

Saens Peña

A linha 634 é um dos principais serviços da Ilha do Governador, conectando a região com a Tijuca. Ela atende diariamente moradores que se deslocam para o Fundão, a Rodoviária, além dos bairros de Bancários, Jardim Guanabara, Bonsucesso, Manguinhos, Benfica, São Cristóvão e Praça da Bandeira.



Com a nova operação, a 634 se torna a décima terceira linha municipal com frota 100% renovada na cidade. A modernização também contempla outras linhas como: 753 (Santa Cruz – Coelho Neto), 754 (Santa Cruz – Terminal Deodoro), 756 (Santa Cruz – Coelho Neto), 757 (Sepetiba – Coelho Neto), 870 (Sepetiba – Santa Cruz), 731 (Campo Grande – Marechal Hermes), 765 (Mendanha – Terminal Deodoro), 826 (Carobinha – Campo Grande), SN731 (Campo Grande – Marechal Hermes – Noturno), 897 (Pingo D’Água x Paciência), SP328 (Bananal – Terminal Fundão e a 327 (Ribeira – Castelo).



