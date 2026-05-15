Presidente da Alerj, Douglas Ruas receberá a Medalha Pedro Ernesto na Câmara de Vereadores do RioDivulgação
A homenagem, proposta pelo vereador Rogério Amorim (PL), é um reconhecimento pela atuação na vida pública e contribuição para a gestão do estado e dos municípios ao longo dos últimos anos.
Policial civil de carreira, Douglas teve papel fundamental na reorganização administrativa de São Gonçalo, quando foi secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais do município. Eleito deputado estadual em 2022 como um dos mais votados do estado, ganhou destaque na Alerj pela atuação em defesa da segurança pública. Depois, assumiu a Secretaria de Estado das Cidades, com foco em obras e melhorias de infraestrutura em todas as regiões do Rio.
Nesta semana, por sua iniciativa, a Alerj instalou uma Comissão Especial destinada a promover o corte de gastos e buscar o equilíbrio fiscal do estado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.