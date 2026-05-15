Polícia Federal apreende R$ 1,1 milhão no apartamento de Álvaro Barcha - Reprodução

Polícia Federal apreende R$ 1,1 milhão no apartamento de Álvaro Barcha Reprodução

Publicado 15/05/2026 18:12 | Atualizado 15/05/2026 18:28

Rio - Policiais federais apreenderam, nesta sexta-feira (15), R$ 1,1 milhão em moedas estrangeiras e dois carros de luxo no apartamento de Álvaro Barcha Cardoso na Lagoa, Zona Sul. A ação se deu durante a Operação Sem Refino , na qual Barcha foi alvo. Na casa de outros alvos também foram apreendidos armas.

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Segundo a PF, ele ocupava a função de operador e intermediário no pagamento de propinas do esquema envolvendo fraudes fiscais, ocultação de patrimônio e irregularidades relacionadas à operação da refinaria ligada ao Grupo Refit.

De acordo com a investigação, mensagens encontradas no celular de Álvaro indicam tentativas de interferência em processos administrativos. Em uma conversa citada pela PF, ele teria pedido a manutenção da cassação do registro de uma empresa. Em resposta, um auditor afirmou que poderia impedir a inscrição estadual e cancelar o recadastramento da companhia.

A PF também afirma que arquivos no celular mostram Álvaro ostentando grandes quantias em dinheiro e mantendo contato frequente com auditores fiscais, subsecretários e com o então secretário Juliano Pasqual.



Segundo os investigadores, essa rede de relacionamentos teria sido usada para acompanhar processos, antecipar decisões e influenciar a lotação de servidores em áreas estratégicas da secretaria. Na decisão que autorizou a operação, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que há indícios de que Álvaro atuava como elo entre interesses privados e agentes públicos, com possível obtenção de vantagens indevidas e interferência no funcionamento da administração pública.

