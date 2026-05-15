Candidatura de Cláudio Castro ao Senado enfrenta resistências dentro do PLÉrica Martin / Arquivo O Dia
Flávio Bolsonaro dará palavra final sobre candidatura de Cláudio Castro ao Senado pelo PL
Corrente do partido defende nomes alternativos para a disputa
Caso Refit: policiais federais do RJ usavam números de falecidos para manter anonimato, diz PF
Método reforça a suspeita de que os contatos eram utilizados para manter as atividades do grupo sob anonimato
Moraes vota para transformar delegados em réus por associação criminosa no Caso Marielle
No novo processo, PGR apontou que os agentes atuaram na Polícia Civil para atrapalhar investigações
Mais de R$ 1 milhão é apreendido com suspeito de operar esquema em refinaria no RJ
Na casa de Álvaro Barcha Cardoso, na Lagoa, a Polícia Federal também apreendeu dois carros de luxo
Suspeito de matar policial militar em tentativa de assalto na Zona Norte é preso
Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, foi assassinado a tiros no bairro Colégio
Homem é preso suspeito de matar a companheira envenenada em Vila Isabel
Suspeito do crime teria interesse em se apropriar do patrimônio da vítima, segundo a Polícia
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