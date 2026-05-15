O registro foi feito pela mãe da vítima na Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande Divulgação/Polícia Civil
O registro foi feito pela mãe da vítima na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande na quarta-feira (13). A partir da denúncia, a especializada iniciou diligências e pediu medidas judiciais para avanço das investigações.
Segundo a Polícia Civil, a adolescente teria sido atraída até uma residência por um conhecido e, no local, sofreu violência praticada por outros adolescentes. Os investigadores também apuram a suspeita de gravação e compartilhamento de imagens relacionadas ao crime.
Ainda conforme a polícia, diligências, oitivas e levantamentos de inteligência permitiram identificar os envolvidos e individualizar a participação de cada um no caso. A investigação segue em andamento.
Por envolver menores de idade, as identidades da vítima e dos investigados são mantidas sob sigilo, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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