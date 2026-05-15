O registro foi feito pela mãe da vítima na Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande - Divulgação/Polícia Civil

O registro foi feito pela mãe da vítima na Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande Divulgação/Polícia Civil

Publicado 15/05/2026 16:46 | Atualizado 15/05/2026 22:12

A Polícia Civil do Rio investiga um caso de violência sexual contra uma adolescente de 12 anos em Campo Grande, na Zona Oeste da capital. Segundo as investigações, oito adolescentes foram identificados por participação no caso, ocorrido no dia 22 de abril e seis já foram apreeendidos. Um dos jovens se apresentou às autoridades nesta sexta-feira (15).

De acordo com a corporação, a Justiça determinou a internação provisória, além de medidas socioeducativas cautelares contra os adolescentes investigados, além da apreensão de aparelhos eletrônicos que podem auxiliar na apuração do caso.



O registro foi feito pela mãe da vítima na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande na quarta-feira (13). A partir da denúncia, a especializada iniciou diligências e pediu medidas judiciais para avanço das investigações.





Segundo a Polícia Civil, a adolescente teria sido atraída até uma residência por um conhecido e, no local, sofreu violência praticada por outros adolescentes. Os investigadores também apuram a suspeita de gravação e compartilhamento de imagens relacionadas ao crime.



Ainda conforme a polícia, diligências, oitivas e levantamentos de inteligência permitiram identificar os envolvidos e individualizar a participação de cada um no caso. A investigação segue em andamento.



Por envolver menores de idade, as identidades da vítima e dos investigados são mantidas sob sigilo, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).