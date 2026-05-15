Felipe Marques, piloto da Core baleado na cabeça em operação na Vila Aliança - Reprodução/Redes sociais

Felipe Marques, piloto da Core baleado na cabeça em operação na Vila Aliança Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/05/2026 19:38 | Atualizado 15/05/2026 21:42





Nesta sexta-feira (15), a mulher dele, Keidna Marques, informou que Felipe apresentou uma piora significativa no quadro clínico e precisou receber medicações mais fortes. "A infecção no corpo se agravou e ele está sendo tratado com antibióticos mais potentes. Os profissionais seguem fazendo o melhor por ele, enquanto ele continua lutando. O caso é considerado grave", escreveu.



Segundo Keidna, Felipe sofreu um sangramento cerebral



Felipe havia recebido alta do Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul, em dezembro de 2025. Desde então, seguia em tratamento em um centro de reabilitação. Rio - O estado de saúde do piloto de helicóptero da Polícia Civil, Felipe Marques Monteiro, é grave após complicações decorrentes de uma cirurgia para implantação de uma prótese craniana, realizada no dia 20 de abril. O policial foi baleado durante uma operação na Vila Aliança , em março do ano passado, e desde então vem enfrentando um longo processo de recuperação.Nesta sexta-feira (15), a mulher dele, Keidna Marques, informou que Felipe apresentou uma piora significativa no quadro clínico e precisou receber medicações mais fortes. "A infecção no corpo se agravou e ele está sendo tratado com antibióticos mais potentes. Os profissionais seguem fazendo o melhor por ele, enquanto ele continua lutando. O caso é considerado grave", escreveu.Segundo Keidna, Felipe sofreu um sangramento cerebral após uma cirurgia de emergência realizada no último fim de semana. Depois do procedimento, foi identificado um coágulo em um dos ventrículos do cérebro, o que exigiu novas intervenções médicas.Felipe havia recebido alta do Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul, em dezembro de 2025. Desde então, seguia em tratamento em um centro de reabilitação.

Relembre o caso

Felipe atuava como comandante e copiloto do helicóptero da Polícia Civil quando foi baleado por um tiro de fuzil, durante uma operação nas comunidades Vila Aliança e Vila Kennedy, em Bangu, em 20 de março de 2025. Mesmo ferido, o agente conseguiu manter o controle e fazer um pouso de emergência com o colega que também estava na aeronave.



O policial foi socorrido em estado gravíssimo, encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, e depois transferido ao Hospital São Lucas. O disparo entrou pela testa e fez com que o comandante perdesse 40% do crânio e passasse a usar uma prótese craniana. O agente também ficou com o lado esquerdo do corpo comprometido e perdeu parte da coordenação muscular da fala.