Felipe Marques passou por nova cirurgia nesta terça-feira (5) - Reprodução / Redes Sociais

Felipe Marques passou por nova cirurgia nesta terça-feira (5)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/05/2026 14:42

Em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (6), Keidna Marques, companheira do agente, contou que o marido passou bem pela cirurgia e começou a despertar após a sedação.

"Segue em observação constante. Tudo precisa acontecer no tempo certo: dele e de Deus. Seguimos com fé, sem cessar as orações, confiando que Deus conhece todos os caminhos e tem um propósito para a vida do Felipe", escreveu.

Segundo Keidna, Felipe teve um sangramento na cabeça após uma cirurgia de emergência que realizou no último final de semana. Depois do procedimento, surgiu um coágulo em um ventrículo do cérebro. Por isso, foi necessária a intervenção desta terça.

"Não é uma cirurgia que sai dali com o resultado. A gente espera que essa tentativa possa solucionar, que a gente possa ter sucesso para voltar para recuperação. Um passo de cada vez, não é uma situação simples, mas a gente crê no milagre", contou também nas redes sociais.

No final de semana, o policial passou por um procedimento para tratar um hematoma. "Tivemos a surpresa dele crescer de uma forma muito rápida e foi necessário essa cirurgia. Nela, foi feita a abertura, a retirada da prótese, a retirada do hematoma, foi esterilizada a prótese, colocada de novo e fechada. Foi uma cirurgia grande em um período de tempo muito curto. Ocorreu quando foi fazer a tomografia para verificar. Era algo que ninguém estava esperando, mas os médicos estão tratando e procurando solucionar da melhor maneira possível."

Relembre o caso

Felipe atuava como comandante e copiloto do helicóptero da Polícia Civil quando foi baleado por um tiro de fuzil, durante uma operação nas comunidades Vila Aliança e Vila Kennedy, em Bangu, em 20 de março de 2025. Mesmo ferido, o agente conseguiu manter o controle e fazer um pouso de emergência com o colega que também estava na aeronave.

O policial foi socorrido em estado gravíssimo, encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, e depois transferido ao Hospital São Lucas. O disparo entrou pela testa e fez com que o comandante perdesse 40% do crânio e passasse a usar uma prótese craniana. O agente também ficou com o lado esquerdo do corpo comprometido e perdeu parte da coordenação muscular da fala.