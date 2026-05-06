Decisão do prefeito foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (6) Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
A proposta é de iniciativa do Executivo, com coautoria dos vereadores Carlo Caiado, presidente da Casa, e Marcio Ribeiro, líder do governo, além de comissões permanentes. A medida estabelece um teto para cargos de livre nomeação, com o objetivo de conter o crescimento dessas funções e priorizar a ocupação por servidores concursados.
Segundo o prefeito, atualmente, o número de cargos comissionados corresponde a 3,6% do total de servidores ativos na prefeitura. Para Cavaliere, a limitação a 5% é importante para uma boa gestão.
Os recursos devolvidos foram destinados a áreas consideradas estratégicas. Com a sanção, a nova regra passará a integrar a organização administrativa da Prefeitura, estabelecendo limites formais para a nomeação de cargos comissionados.
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