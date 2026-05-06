Ações pautadas pelo STF foram movidas por Rio de Janeiro e Espírito SantoFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
STF julga modelo de distribuição de royalties de petróleo
Lei suspensa em 2013 diminui porcentual distribuído para Estados produtores de 61% para 26%
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Operação da PF investiga construção irregular na orla da praia do Pepê, na Barra
Estabelecimento estava sendo erguido em uma Área de Proteção Ambiental (APA)
Helicóptero resgata motociclista gravemente ferido em acidente na Linha Amarela
Trânsito precisou ser fechado na via e vítima foi encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho em postos de combustíveis
Criminosos também usam 'laranjas' para sonegação fiscal
Vídeo: Dupla suspeita de roubar moto é presa em ponto movimentado de Irajá
Teve confronto e perseguição
Operação mira núcleo do Comando Vermelho responsável pela receptação de cabos
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