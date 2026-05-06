Segundo a PM, a convocação será feita seguindo as regras previstas no TAC - Arquivo/Érica Martin / Agência O Dia

Segundo a PM, a convocação será feita seguindo as regras previstas no TACArquivo/Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 06/05/2026 07:47 | Atualizado 06/05/2026 08:12

Rio - A Polícia Militar informou, nesta quarta-feira (6), que adotará as providências necessárias para o chamamento de candidatos que ficaram de fora do Curso de Formação de Soldados (CFSD 2014), em razão de problemas em questões na prova de história.

A medida ocorre com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o governo do estado, a Assembleia Legislativa (Alerj) e o Ministério Público (MPRJ). O acordo prevê a convocação de candidatos que ingressaram com ações para a anulação de três perguntas da prova.

Segundo o MPRJ, quem manifestar interesse em aderir ao termo será novamente convocado para realizar a prova de redação, desde que tenha sido reprovado apenas nesta disciplina. Em caso de aprovação, o candidato será submetido às próximas etapas do concurso.

De acordo com a PM, a convocação será feita seguindo as regras previstas no TAC, que busca corrigir possíveis prejuízos causados por falhas no exame. Ainda não há informação sobre quantos candidatos serão chamados, nem quando isso vai acontecer.

"O processo será executado de forma adequada e planejada pelo órgão de seleção de pessoal da SEPM, em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), nos termos do acordo. A Polícia Militar reafirma seu compromisso institucional com o cumprimento de suas obrigações legais, mantendo-se à disposição para prestar os esclarecimentos necessários por meio de seus canais oficiais", explicou em comunicado.

Ainda segundo a corporação, as próximas etapas para o cumprimento do TAC serão divulgadas em breve.