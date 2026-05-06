Segundo a PM, a convocação será feita seguindo as regras previstas no TACArquivo/Érica Martin / Agência O Dia
PM prepara convocação de candidatos do concurso de 2014 após problemas em prova
Medida ocorre com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o governo do estado, Alerj e o Ministério Público
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Thamires Rangel, de 19 anos, é vereadora de Campos dos Goytacazes e ocupava o cargo de subsecretária na Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade
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