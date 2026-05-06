Entrada do bunker ficava escondida no piso de um imóvel na comunidade da Coreia - Reprodução

Entrada do bunker ficava escondida no piso de um imóvel na comunidade da CoreiaReprodução

Publicado 06/05/2026 07:46

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta quarta-feira (6), uma operação na Zona Oeste. Na comunidade da Coreia, em Senador Camará, as equipes encontraram um bunker com 15 fuzis e uma metralhadora antiaérea - arma capaz de danificar aeronaves e veículos blindados.

O local tinha uma passagem escondida no piso de um imóvel e também servia como depósito para drogas. No local, os militares prenderam duas lideranças do tráfico de drogas, conhecidos como "Elefante" e "Da Prata", além de outros três suspeitos.

Veja o vídeo:

PM encontrou um bunker com 15 fuzis e uma metralhadora antiaérea na comunidade da Coreia, na Zona Oeste.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ehOVLdc7ZY — Jornal O Dia (@jornalodia) May 6, 2026

Os agentes do Comando de Operações Especiais (COE) e 14º BPM (Bangu) atuaram com o objetivo de reprimir organizações criminosas e reforçar a segurança aos moradores nos complexos da Coreia, Vila Aliança, Rebu e Cavalo de Aço. Durante um tiroteio, um sexto suspeito ficou ferido e foi encaminhado sob custódia ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que bandidos incendiaram barricadas para dificultar a incursão da PM. Uma delas ficou sob os trilhos do ramal Santa Cruz, mas a SuperVia informou que não afetou a circulação de trens.

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De acordo com a corporação, as equipes tentam localizar criminosos envolvidos em disputas territoriais, além de roubos de cargas e veículos. Os militares ainda realizam varreduras para encontrar esconderijos de armas e drogas.