Publicado 07/05/2026 00:00

Moraes manteve a prisão do deputado Thiago Rangel e afastou a Alerj de rever a decisão. O precedente é direto: em dezembro, a Casa derrubou a prisão de Bacellar, hoje denunciado pela PGR e cassado pelo TSE. O Supremo blinda a investigação ao custo de esvaziar uma prerrogativa estadual.

O Rio propôs ao STF que a redistribuição dos royalties valha apenas para contratos futuros, preservando os do pré-sal, que respondem por décadas de produção. A perda cai de R$ 9,9 bi para R$ 2,3 bi anuais. É concessão tática que blinda o ativo principal sob o nome de acordo federativo.