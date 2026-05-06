41º BPM (Irajá)Reprodução/Google Maps
Chapadão vive tarde de terror com confronto da PM e bandidos
Operação da Polícia Militar para recuperar cargas roubadas ocasiona intenso confronto, nesta quarta-feira (6)
Royalties: primeiro dia de julgamento no STF é marcado por divergências entre estados
Advogada da União, Andrea de Quadros Dantas Echeverria, também se posicionou pela inconstitucionalidade da redistribuição
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Corregedoria da PM mira esquema de pagamento para dispensa de serviço na UPP Manguinhos
Mandados foram cumpridos contra 20 policiais militares investigados por participação em um suposto sistema de favorecimento em escalas mediante pagamento
Justiça do Rio condena autor de ataque à sede da produtora Porta dos Fundos a mais 4 anos de prisão
Sentença aponta crime de incêndio com perigo comum, mantém prisão preventiva e cita fuga internacional como agravante
Nova lei garante folga anual a mulheres para exames de prevenção do câncer de mama e colo do útero
Medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio e publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (6)
Deputados celebram 100 anos do Palácio Tiradentes: 'Isso aqui é o símbolo da democracia'
Sessão da Alerj desta quarta-feira (6) aconteceu na sede histórica, localizada na Praça XV, no Centro do Rio
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