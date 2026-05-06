41º BPM (Irajá) - Reprodução/Google Maps

41º BPM (Irajá)Reprodução/Google Maps

Publicado 06/05/2026 18:28 | Atualizado 06/05/2026 19:18

Rio - Moradores das comunidades do Gogó de Guadalupe e do Himalaia, no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte, viveram momentos de terror, na tarde desta quarta-feira (6). Uma operação do 41º BPM (Irajá) para recuperar uma carga roubada provocou intenso confronto com bandidos.

Durante a ação, barricadas foram incendiadas para evitar o trabalho dos agentes. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram atacados ao chegar na comunidade e houve intenso tiroteio. A equipe recuperou duas cargas, uma de frios e outra de carne avaliadas em mais de R$ 1 milhão. Não há informações de feridos.