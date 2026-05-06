Palácio Tiradentes completa 100 anos de história - Fred Vidal / Agência O Dia

Palácio Tiradentes completa 100 anos de históriaFred Vidal / Agência O Dia

Publicado 06/05/2026 16:37

Rio - Deputados estaduais celebraram, nesta quarta-feira (6), o centenário do Palácio Tiradentes. Para comemorar a data, a sessão plenária do dia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) foi transferida para a sede histórica, localizada na Praça XV, no Centro do Rio. Houve ainda uma solenidade para o lançamento de um selo e um carimbo comemorativos em parceria com os Correios. Os parlamentares também receberam a Medalha do Centenário.

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Ao DIA, o deputado Luiz Paulo (PSD), o parlamentar mais antigo da casa, relembrou a primeira vez que se emocionou ao pisar no Palácio. Ele, que está em seu quinto mandato, falou sobre a importância do local e pontuou as características favoritas.



“Isso aqui é o símbolo da democracia. A primeira vez que eu entrei aqui e me emocionei, foi em 1º de janeiro de 1995. Não que eu não conhecesse, mas entrei para tomar posse como vice-governador do estado da gestão do então governador eleito Marcelo Alencar. É diferente transitar do que sentar lá na mesa, e tomar posse com o vice-governador. Quatro anos depois, em 2002, eu fui eleito deputado estadual. E, novamente, outra emoção, tomei posse e fiz o juramento na primeira sessão. Parte da minha vida política eu passei aqui dentro. Gosto da arquitetura, gosto da história, tenho uma admiração pela marcenaria, a nossa biblioteca daqui é encantadora. Não tem nada aqui fora do lugar. Tudo tem uma história, tudo tem uma razão de ser. Para mim, é uma honraria ter o nome de algum compartimento dessa casa”, afirma.



Dividindo o posto de parlamentar mais antigo com Luiz Paulo, Carlos Minc (PSB) falou sobre a importância de se resgatar os momentos bons.



“Esse palácio está impregnado de história. E eu vivi muita coisa aqui importante. Neste parlamento, aprovamos várias leis pioneiras. Além do símbolo arquitetônico, histórico, que para mim pesa muito, quantas coisas importantes aconteceram aqui… Vamos resgatar o que de melhor há e tentar despoluir o que deve ser despoluído.



O deputado Flavio Serafini (PSOL) destacou a importância do Palácio Tiradentes, em meio às grandes reviravoltas que viveu ao longo da história, e também relembrou a primeira vez que entrou no local.



“Esse palácio faz parte da história da democracia brasileira e da história do Estado do Rio de Janeiro. Mesmo com todas as páginas tristes que a gente viveu da nossa história, com prisão de ex-presidentes, governadores e deputados, esses fatos mostram como, com todos os seus defeitos, não há melhor regime do que a democracia. E por isso é importante marcar os 100 anos, fortalecer esse lugar que por tantos períodos históricos abrigou a democracia brasileira. Pisar aqui pela primeira vez foi emocionante porque, desde criança, já fiz parte da história política do estado do Rio de Janeiro. Foi uma alegria ter exercido o meu primeiro mandato aqui e agora estar participando dessa comemoração”, relatou.



Selo dos Correios celebra o centenário



Antes da sessão plenária, a sede histórica recebeu uma breve cerimônia para o lançamento do selo e do carimbo comemorativos dos Correios. Na ocasião, o presidente da Alerj, deputado Douglas Ruas (PL), relembrou a história do Palácio Tiradentes.



“São 100 anos do Palácio Tiradentes, um palácio que para além de um patrimônio arquitetônico é um símbolo político nacional, de muitas histórias e de muitos momentos marcantes na história do nosso Brasil e do nosso estado do Rio de Janeiro”, iniciou ele, que seguiu.



“Esse palácio abrigou, inicialmente, a Câmara dos Deputados e logo nos seus primeiros anos já teve teve momentos desafiadores, depois da Revolução de 30, quando foi convocada uma constituinte e aqui foi debatida e aprovada a Constituição de 34, que trouxe significativos avanços para aquele momento do nosso país. Posteriormente, lamentavelmente, também presenciou momentos difíceis de ruptura democrática. Nós vivemos um momento sombrio em que o Congresso Nacional foi fechado e tivemos a quebra de um dos pilares da democracia, que é a separação dos poderes”, relembrou.



“Essas galerias e paredes aqui presenciaram momentos importantes, mas também presenciaram o silêncio do autoritarismo e da quebra da separação dos poderes. Posteriormente, uma nova Constituição, em 1946, e foi a partir daqui, desse palácio, que se reestruturou o país. Aqui permaneceu a Câmara dos Deputados até 1960, quando então foi instalado aqui a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara. Depois, em 1975, com a fusão, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, os trabalhos ordinários foram transferidos para um prédio novo moderno, mas cabe à Alerj preservar essa memória, esse patrimônio da população”, afirmou.



Durante a cerimônia, o coordenador regional de Suporte dos Correios, Bruno Vinicius de Paiva da Silva, destacou a importância do selo comemorativo.



“Cada selo é uma expressão cultural, histórica e artística, que ultrapassa fronteiras e leva ao mundo referências do Brasil. Por isso, é motivo de grande satisfação lançar hoje o selo personalizado e o carimbo comemorativo em homenagem ao Palácio Tiradentes. Esta peça filatélica celebra não apenas um marco temporal, mas uma trajetória de um século dedicada à vida pública, ao debate da democrático e à construção de políticas que impactam diretamente a sociedade. Ao registrar esse momento da Filatelia Nacional, os Correios reafirmam o seu compromisso com a valorização dos patrimônios históricos e com a difusão da memória coletiva”, disse.