A ação nas unidades do Poupa Tempo, como São João de Meriti, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil, visa otimizar a chegada do auxílio até a população Reprodução
Alerj aprova em 1ª discussão projeto que prevê intérprete de Libras no Poupatempo
Proposta busca ampliar a acessibilidade no atendimento a pessoas com deficiência auditiva nas unidades do serviço no Estado do Rio
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Criminosos invadem casa e atiram em idoso na Ilha do Governador
Três suspeitos renderam a vítima e fugiram pela porta da frente; polícia investiga o caso
Royalties: primeiro dia de julgamento no STF é marcado por divergências entre estados
Advogada da União, Andrea de Quadros Dantas Echeverria, também se posicionou pela inconstitucionalidade da redistribuição
Chapadão vive tarde de terror com confronto da PM e bandidos
Operação da Polícia Militar para recuperar cargas roubadas ocasiona intenso confronto, nesta quarta-feira (6)
Corregedoria da PM mira esquema de pagamento para dispensa de serviço na UPP Manguinhos
Mandados foram cumpridos contra 20 policiais militares investigados por participação em um suposto sistema de favorecimento em escalas mediante pagamento
Justiça do Rio condena autor de ataque à sede da produtora Porta dos Fundos a mais 4 anos de prisão
Sentença aponta crime de incêndio com perigo comum, mantém prisão preventiva e cita fuga internacional como agravante
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