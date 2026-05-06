As investigações apontam para um cenário de irregularidades sistêmicas dentro da unidadeReprodução/PMERJ
Corregedoria da PM mira esquema de pagamento para dispensa de serviço na UPP Manguinhos
Mandados foram cumpridos contra 20 policiais militares investigados por participação em um suposto sistema de favorecimento em escalas mediante pagamento
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Justiça do Rio condena autor de ataque à sede da produtora Porta dos Fundos a mais 4 anos de prisão
Sentença aponta crime de incêndio com perigo comum, mantém prisão preventiva e cita fuga internacional como agravante
Nova lei garante folga anual a mulheres para exames de prevenção do câncer de mama e colo do útero
Medida foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio e publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (6)
Deputados celebram 100 anos do Palácio Tiradentes: 'Isso aqui é o símbolo da democracia'
Sessão da Alerj desta quarta-feira (6) aconteceu na sede histórica, localizada na Praça XV, no Centro do Rio
Justiça mantém Adilsinho em presídio federal de segurança máxima
Adilsinho está no sistema penitenciário federal desde fevereiro
Homem é preso por extorsão sob ameaça de divulgar vídeos e imagens íntimas da ex
Dono de uma extensa ficha criminal por roubo, furto e tráfico de drogas, Gustavo Prata de Castro foi capturado em flagrante ao tentar receber dinheiro da vítima
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