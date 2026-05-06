Ciclovia Tim Maia na Avenida Niemeyer, permanece interditada - Érica Martin / Agência O Dia

Ciclovia Tim Maia na Avenida Niemeyer, permanece interditada Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 06/05/2026 15:05 | Atualizado 06/05/2026 16:34

Rio - A Ciclovia Tim Maia foi reaberta ao público, na manhã desta quarta-feira (6), após permanecer fechada por dois dias devido à forte ressaca que atingiu a cidade do Rio, com registro de ondas acima de 2m, que chegaram a atingir o Mirante do Leblon.



A ciclovia foi liberada após a diminuição da altura das ondas nas últimas horas. No entanto, o Centro de Operações Rio (COR-Rio) informa que a ciclovia pode ser fechada novamente quando houver registro de ondas acima de 2m ou ventos acima de 65 km/h registrados na estação meteorológica do Vidigal.

Previsão do tempo

A cidade do Rio entra em uma sequência de dias ensolarados e com temperaturas em elevação a partir desta quinta-feira (7). De acordo com o Alerta Rio, o tempo fica estável e seco, fazendo com que a temperatura suba levemente. A máxima deve chegar aos 32°C e a mínima, 16°C.



O calor deve ganhar ainda mais força próximo ao fim de semana. A previsão para sexta e sábado indica dias de céu parcialmente nublado, com máxima de 35°C e mínima de 18°C.