Gustavo foi preso em flagrante por agentes da 67ª DP após tentar extorquir a ex-namorada em Guapimirim, sob ameaça de divulgar conteúdo íntimo - Divulgação PCRJ

Gustavo foi preso em flagrante por agentes da 67ª DP após tentar extorquir a ex-namorada em Guapimirim, sob ameaça de divulgar conteúdo íntimoDivulgação PCRJ

Publicado 06/05/2026 15:54

Gustavo Prata de Castro foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (5), acusado de extorquir a ex-namorada sob ameaça de divulgar vídeos e imagens íntimas, no município de Guapimirim, na Região Metropolitana. De acordo com a polícia, o homem possui extensa ficha criminal, com 25 anotações por crimes como roubo, furto, extorsão e tráfico de drogas.

A vítima vinha sendo ameaçada há cerca de dois meses. Segundo as investigações, Gustavo exigia pagamentos em dinheiro para não divulgar conteúdos íntimos que teriam sido gravados sem consentimento. Após o registro da ocorrência, ele intensificou as ameaças e passou a pressionar a vítima desde as primeiras horas do dia, cobrando R$ 200 para não expor os vídeos.

De acordo com a Polícia Civil, após a denúncia, agentes da 67ª DP (Guapimirim) passaram a monitorar o agressor em tempo real. Gustavo foi preso no momento em que compareceu ao local combinado para receber o dinheiro.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam o celular utilizado no crime e constataram que o aparelho possuía registro de roubo ou furto, o que resultou também na autuação por receptação.

As investigações apontam que o caso não é isolado. Segundo a polícia, Gustavo já havia sido indiciado anteriormente por crimes semelhantes. Ele utilizava perfis falsos em redes sociais, geralmente se passando por mulheres, para conquistar a confiança das vítimas. Após estabelecer vínculo, induzia o envio de conteúdos íntimos ou a participação em chamadas de cunho sexual, que eram gravadas. Em seguida, passava a exigir dinheiro para não divulgar o material.