Gustavo foi preso em flagrante por agentes da 67ª DP após tentar extorquir a ex-namorada em Guapimirim, sob ameaça de divulgar conteúdo íntimoDivulgação PCRJ
Homem é preso por extorsão sob ameaça de divulgar vídeos e imagens íntimas da ex
Dono de uma extensa ficha criminal por roubo, furto e tráfico de drogas, Gustavo Prata de Castro foi capturado em flagrante ao tentar receber dinheiro da vítima
Alerj abre CPI para apurar investimentos bilionários da RioPrevidência no Banco Master
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Moraes impede Alerj de votar soltura e mantém prisão do deputado Thiago Rangel
Parlamentar passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (6)
Alerj aprova em 1ª discussão projeto que prevê intérprete de Libras no Poupatempo
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Três suspeitos renderam a vítima e fugiram pela porta da frente; polícia investiga o caso
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Advogada da União, Andrea de Quadros Dantas Echeverria, também se posicionou pela inconstitucionalidade da redistribuição
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