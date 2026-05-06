Três criminosos fogem depois de atirar em idoso - Divulgação/ Redes Sociais

Três criminosos fogem depois de atirar em idosoDivulgação/ Redes Sociais

Publicado 06/05/2026 19:21 | Atualizado 06/05/2026 19:34

Um idoso foi baleado ao ter a casa invadida por criminosos, na madrugada de terça-feira (5), na Rua Francisco da Costa, no alto do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte.

Em imagens captadas por câmeras de seguranças, três homens participam da ação. No vídeo, a vítima aparece no quintal quando é surpreendida e rendida pelos suspeitos, que em seguida invadem o imóvel. Após o crime, o grupo foge pela porta da frente.

Não há informações sobre o estado de saúde do idoso.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador). A Polícia Civil se limitou a informar que está investigando a ocorrência para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.