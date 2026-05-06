Roberto Carlos na chegada ao velório de Guto Graça Mello - Érica Martin/Agência O Dia

Roberto Carlos na chegada ao velório de Guto Graça Mello Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 06/05/2026 14:13 | Atualizado 07/05/2026 13:32

Rio - Amigos e familiares se despediram do produtor musical Guto Graça Mell em velório realizado no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, nesta quarta (6). O sepultamento ocorreu às 15h30. Um dos principais nomes da música e da televisão brasileira, o profissional morreu aos 78 anos, nesta terça-feira (5).

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Artistas como Djavan e Caetano Veloso enviaram coroas de flores ao local. As atrizes Bel Kutner, Totia Meireles e Sônia de Paula, o cantor Roberto Carlos e o coreógrafo Carlinhos de Jesus estiveram na cerimônia de despedida de Guto.

Giselle Prattes, atriz e mãe de Nicolas Prattes, falou sobre a morte do amigo. "O Brasil está perdendo um dos grandes mestres da música e as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver um pouco com o Guto de perder uma pessoa maravilhosa e que fazia diferença por onde passava. É um dia muito triste. A gente estava torcendo muito e sabia da condição de saúde dele, mas estávamos em uma corrente. Mas Deus que sabe dos caminhos e que ele possa descansar em paz", disse.

Já Sônia de Paula recordou que conheceu o produtor musical por meio da agora viúva, Sylvia Massari. "Eu morava em São Paulo e a primeira peça que eu fiz ela me emprestou a roupa. Foram anos acompanhando esse talento e que agora os anjos e guias espirituais vão estar usufruindo do que a gente usufruiu aqui na terra. Vamos lembrar dos momentos bons, das risadas...Nos encontros que tive com ele eu soube aproveitar a companhia e apreciar o talento".

Fernanda Dillon trabalhava com Guto e revelou detalhes do acidente sofrido pelo produtor. "Ele se desequilibrou e bateu a cabeça no chão. A gente correu para o hospital com ele entre a vida e a morte, chegamos a tempo, mas ele passou os últimos 40 dias internado. Eu revezava com a mulher dele, lutando pela vida dele, tiveram algumas complicações e a gente estava muito esperançoso que ele ia reverter esse quadro", afirmou.

Ao longo das mais de cinco décadas de carreira, Guto produziu trilhas de novelas de sucesso da Globo, como “Gabriela”, “Pecado Capital”, “Saramandaia” e “Estúpido Cupido”. Ele também produziu mais de 500 discos da MPB, incluindo nomes como Rita Lee, Roberto Carlos, Maria Bethânia e Xuxa. É autor de músicas gravadas por Elis Regina e Nara Leão.

Na TV Globo, ele foi produtor musical de "Viva Marília", programa comandado por Marília Pêra e exibido entre 1972 e 1973. Também compôs o tema de abertura do "Fantástico" e trilhas para mais de 30 filmes, entre eles "O Cangaceiro Trapalhão" (1983), "Cazuza - O Tempo Não Para" (2004), "O Casamento de Romeu e Julieta" (2005) e "Se eu Fosse Você" (2006).

*Colaborou Érica Martin