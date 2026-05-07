Policial foi socorrido e levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesPedro Teixeira/ Arquivo O Dia
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, o PM deu entrada na unidade por volta das 19h25, levado em uma viatura da polícia, com ferimentos de bala nas duas pernas, mas conseguindo movimentá-las sem dificuldade.
A equipe médica avaliou o paciente e realizou exames de sangue, que não apontaram alterações. Ele recebeu alta ainda na noite do crime.
O episódio aconteceu na Rua Paraíso, onde o carro do militar ficou com várias marcas de tiros. Após a ação, os criminosos conseguiram fugir. Policiais da 59ª DP (Caxias) investigam o caso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.