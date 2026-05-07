Policial foi socorrido e levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Pedro Teixeira/ Arquivo O Dia

Policial foi socorrido e levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesPedro Teixeira/ Arquivo O Dia

Publicado 07/05/2026 12:27 | Atualizado 07/05/2026 12:42





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, o PM deu entrada na unidade por volta das 19h25, levado em uma viatura da polícia, com ferimentos de bala nas duas pernas, mas conseguindo movimentá-las sem dificuldade.



A equipe médica avaliou o paciente e realizou exames de sangue, que não apontaram alterações. Ele recebeu alta ainda na noite do crime.



O episódio aconteceu na Rua Paraíso, onde o carro do militar ficou com várias marcas de tiros. Após a ação, os criminosos conseguiram fugir. Policiais da 59ª DP (Caxias) investigam o caso. Rio - O policial militar Michael Diego da Silva Gonçalves Rosa, de 36 anos, baleado ao reagir a uma tentativa de assalto no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebeu alta do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na noite desta terça-feira (5).Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, o PM deu entrada na unidade por volta das 19h25, levado em uma viatura da polícia, com ferimentos de bala nas duas pernas, mas conseguindo movimentá-las sem dificuldade.A equipe médica avaliou o paciente e realizou exames de sangue, que não apontaram alterações. Ele recebeu alta ainda na noite do crime.O episódio aconteceu na Rua Paraíso, onde o carro do militar ficou com várias marcas de tiros. Após a ação, os criminosos conseguiram fugir. Policiais da 59ª DP (Caxias) investigam o caso.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci