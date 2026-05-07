Trio foi preso durante abordagem nesta quarta-feira (6) - Reprodução / Redes sociais

Trio foi preso durante abordagem nesta quarta-feira (6)Reprodução / Redes sociais

Publicado 07/05/2026 09:58

Rio - Três homens, dois deles com mandados de prisão em aberto, acabaram detidos durante uma abordagem na Avenida Brasil, na altura do viaduto do Gasômetro, Zona Norte, na noite desta quarta-feira (6). Eles estavam indo ao sentido Zona Oeste da via, dentro de um carro roubado.

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Segundo a Polícia Militar, agentes do 4° BPM (São Cristóvão) patrulhavam a região quando viram os ocupantes do veículo agindo de forma suspeita. Os policiais, então, decidiram abordar o trio, e constataram que ele estava com uma pistola, munições e carregadores. Nenhum dos envolvidos teve o nome divulgado.



O grupo, os itens e o carro, um Cherry Tiggo foram levados à 19ª DP (Tijuca).