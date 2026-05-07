Trio foi preso durante abordagem nesta quarta-feira (6)Reprodução / Redes sociais
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Trio estava armado, dentro de um carro roubado
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Investigação começou há um ano, após apreensão de aproximadamente 1,2 tonelada de cocaína escondida em contêiner carregado com sacas de café
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