Deco da CDD perdeu as mãos em confronto anterior com policiais - Reprodução

Deco da CDD perdeu as mãos em confronto anterior com policiaisReprodução

Publicado 07/05/2026 08:11

Rio - Agentes de três batalhões da Polícia Militar realizaram uma operação, na manhã desta quinta-feira (7), na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, com objetivo de remover barricadas instaladas por criminosos. As equipes prenderam Evanderson Gonçalves Leite, o Deco da CDD, de 60 anos, durante as buscas.

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Deco, considerado um dos líderes do tráfico de drogas da região, era considerado foragido da Justiça pelo crime de homicídio. Ele já tinha perdido as mãos em um confronto anterior com policiais, mas continuava exercendo a liderança do Comando Vermelho (CV) na Cidade de Deus.

O criminoso é irmão de Ederson José Gonçalves Leite, o Sam da CDD, que ficou 20 anos preso até receber liberdade condicional em 2021. O traficante continuou exercendo papel de liderança no tráfico de drogas e tem um mandado de prisão em aberto por organização criminosa.

Operação

De acordo com a Polícia Militar, a ação desta quinta faz parte da estratégia Barricada Zero, uma iniciativa que começou em dezembro de 2025 , que visa restabelecer a livre circulação de moradores, de serviços públicos e de veículos de emergência, além de ampliar a sensação de segurança da população local.

Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de policiais do 41º BPM (Irajá) e do 9º BPM (Rocha Miranda), atuaram na região. Além de Deco, um outro homem foi preso até o momento. As equipes já apreenderam um fuzil e drogas.

Já o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) intensifica o policiamento no entorno da Cidade de Deus.

Ainda na Zona Sudoeste, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fazem uma operação na Gardênia Azul.