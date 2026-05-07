Da sede da DCAV, Cordovil Martins foi levado a uma unidade prisional estadual - Reprodução

Da sede da DCAV, Cordovil Martins foi levado a uma unidade prisional estadualReprodução

Publicado 07/05/2026 09:11

Rio - O professor universitário Cordovil Antônio Nogueira Martins, de 78 anos, foi denunciado, nesta quarta-feira (6), por estupro de vulnerável, exploração sexual e produção e divulgação de material pornográfico. O idoso está detido, temporariamente, desde março depois de ser encontrado na casa onde reside, no Grajaú, na Zona Norte.

De acordo com investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o acusado, que dava aula de Direito Penal, atuava em um projeto de assistência jurídica. Os agentes identificaram que o homem se aproveitava da confiança das famílias das vítimas, sendo maioria em situação de vulnerabilidade social e econômica, para aliciar crianças e adolescentes, oferecendo benefícios, como lanches e presentes.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), os crimes ocorreram entre 2020 e 2025 e envolveram, ao menos, três vítimas, com idades entre 10 e 17 anos.

O MPRJ apontou que o professor praticava atos sexuais e produzia registros fotográficos e audiovisuais de conteúdo pornográfico, que, em algumas situações, eram compartilhados. A denúncia destacou que essas condutas aconteceram de forma reiterada ao longo dos anos.



Durante as investigações, foram encontrados mais de oito mil arquivos com conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes no celular de Cordovil.

Parte dos fatos continua em apuração em procedimentos desmembrados para que outras vítimas sejam identificadas.



O MPRJ ainda pediu à Justiça que aconteça o pagamento de indenização mínima de R$ 500 mil para cada vítima e a conversão da prisão de temporária para preventiva.



A reportagem tenta localizar a defesa do acusado. O espaço está aberto para manifestação.