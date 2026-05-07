Helicóptero dos Bombeiros utilizado no resgate na Linha AmarelaReprodução
PM que teve as pernas amputadas em acidente segue em estado gravíssimo
Vinicio Ferreira Alves, de 38 anos, estava de moto quando colidiu na traseira de uma carreta na Linha Amarela
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