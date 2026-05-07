Helicóptero dos Bombeiros utilizado no resgate na Linha Amarela - Reprodução

Helicóptero dos Bombeiros utilizado no resgate na Linha AmarelaReprodução

Publicado 07/05/2026 08:19 | Atualizado 07/05/2026 08:27

Rio - O policial militar Vinicio Ferreira Alves, de 38 anos, que teve as pernas amputadas devido a um acidente na Linha Amarela , na altura de Pilares, na Zona Norte, permanece internado em estado gravíssimo no Centro de Terapia Intensivo (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a direção da unidade, o paciente deu entrada com hemorragia intensa e lesões traumáticas de membros inferiores. Após os primeiros atendimentos, ele passou por cirurgia e precisou ser encaminhado para leito de CTI para cuidados intensivos. Até o momento, segue intubado e sedado.

O agente estava de moto quando colidiu com a traseira de uma carreta no sentido Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na manhã de terça (6). Na ocasião, a pista precisou ser interditada para o resgate realizado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.