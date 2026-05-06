Helicóptero dos Bombeiros utilizado no resgate na Linha AmarelaReprodução
Bombeiros usam helicóptero para resgatar motociclista que teve pernas amputadas em acidente
Vinício Ferreira Alves, de 38 anos, foi levado às pressas para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, após grave colisão na Linha Amarela
Familiares e amigos dão último adeus a Guto Graça Mello
Velório do produtor musical acontece no Cemitério São João Batista, em Botafogo, nesta quarta (6)
Rocinha resgata tradição com ruas coloridas e entra no clima da Copa do Mundo
Mais de 80 moradores e pintores locais se reuniram para decorar a Via Ápia, principal rua da comunidade
Último dia para regularizar título é marcado por filas em zonas eleitorais
Prazo final ocorre nesta quarta-feira (6)
Governador em exercício do Rio exonera diretor da Fundação Saúde
Outras substituições na SES também foram publicadas nesta quarta-feira (6)
Eduardo Cavaliere sanciona lei que limita a ocupação de cargos comissionados na prefeitura a 5%
Segundo o prefeito, atualmente, o número corresponde a 3,6% do total de servidores ativos na prefeitura
Histórica residência de governadores, Palácio das Laranjeiras será reaberto para visitação
Agendamento estava suspenso por causa da pandemia
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