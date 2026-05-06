Helicóptero dos Bombeiros utilizado no resgate na Linha Amarela - Reprodução

Helicóptero dos Bombeiros utilizado no resgate na Linha AmarelaReprodução

Publicado 06/05/2026 10:11 | Atualizado 06/05/2026 14:36

Rio - Um helicóptero precisou pousar na Linha Amarela para socorrer o motociclista Vinício Ferreira Alves, de 38 anos, que ficou gravemente ferido em um acidente na altura de Pilares, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (6).

Vinício foi encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. De acordo com a direção da unidade, o paciente deu entrada com perda severa de sangue. As pernas de Vinício foram amputadas e ele precisou ser intubado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Em nota, o hospital informou que o estado é grave, mas estável.

Os Bombeiros foram acionados às 7h50. O homem colidiu com a traseira de uma carreta no sentido Barra da Tijuca e a pista precisou ser interditada para o resgate realizado pelo helicóptero, causando uma retenção na via. Cerca de uma hora depois, a Linha Amarela foi parcialmente liberada, mas o trânsito continuou congestionado na região.