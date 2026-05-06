Carga de sapatos foi recuperada intacta - Divulgação / PMERJ

Carga de sapatos foi recuperada intactaDivulgação / PMERJ

Publicado 06/05/2026 11:34

Rio - Uma carga de calçados avaliada em cerca de R$ 150 mil foi recuperada intacta, na manhã desta quarta-feira (6), em Irajá, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41ºBPM (Irajá) faziam patrulhamento na Avenida Monsenhor Félix, próximo ao metrô de Irajá, quando observaram uma motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita.

Ao perceberem a presença dos policiais, os criminosos reagiram e atiraram na direção dos agentes. Na sequência, eles fugiram em direção ao interior da comunidade do Morro do Terço.

Segundo a corporação, o motorista está em segurança. A ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho) e a Polícia Civil investiga a autoria do crime.