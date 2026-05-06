Carga de sapatos foi recuperada intactaDivulgação / PMERJ
Carga de sapatos avaliada em R$ 150 mil é recuperada, em Irajá
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Moraes impede Alerj de votar soltura e mantém prisão do deputado Thiago Rangel
Parlamentar passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (6)
Alerj aprova em 1ª discussão projeto que prevê intérprete de Libras no Poupatempo
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Três suspeitos renderam a vítima e fugiram pela porta da frente; polícia investiga o caso
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Advogada da União, Andrea de Quadros Dantas Echeverria, também se posicionou pela inconstitucionalidade da redistribuição
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