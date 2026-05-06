Na SES-RJ, Ricardo Couto também fez substituições - Fernando Frazão / Agência Brasil

Na SES-RJ, Ricardo Couto também fez substituiçõesFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 06/05/2026 12:37 | Atualizado 06/05/2026 13:02

Rio – O desembargador e governador em exercício no Rio, Ricardo Couto, exonerou, no decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (6), o diretor da Fundação Saúde, Paulo Ricardo Lopes da Costa, e o subsecretário de Atenção à Saúde, Caio Antonio Mello Souza.

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No lugar de Paulo, assume Carlos Eduardo de Andrade Coelho, que já ocupou a direção da própria Fundação Saúde em 2011. Ele também dirigiu o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) entre 2004 e 2008, e atuou como secretário da pasta de Saquarema, em 2013. No lugar de Paulo, assume Carlos Eduardo de Andrade Coelho, que já ocupou a direção da própria Fundação Saúde em 2011. Ele também dirigiu o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) entre 2004 e 2008, e atuou como secretário da pasta de Saquarema, em 2013.

Já na subsecretaria, a médica Fernanda Moraes Daniel Fialho Rodrigues entra no lugar de Caio. Antes, Fernanda estava à frente da Superintendência de Educação em Saúde, cargo que agora passa a ser ocupado por Tatiane Alves Baptista.



A publicação também traz outras mudanças na Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). Na Subsecretaria do Fundo Estadual de Saúde, Ward de Souza Gusmão Junior deixa o cargo, sendo substituído por Fabrício da Silva Quiroga. Agora, Ward passa a responder pela Subsecretaria de Auditoria e Controle.

Já Leonardo Ferreira Santana sai da Subsecretaria Executiva e assume a Superintendência de Informática, enquanto Francisco José Magalhães Pinheiro fica com a vaga na Executiva.