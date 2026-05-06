Mais de 22 mil abordagens educativas foram realizadas durante o primeiro mêsDivulgação / Seop

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Rio - Mais de 22 mil abordagens educativas foram realizadas a usuários de ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes elétricos, em ciclovias, túneis, áreas de lazer e outros pontos do Rio, desde o início da fiscalização das novas regras de circulação que completaram um mês nesta quarta-feira (6).

Segundo a Prefeitura, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), CET-Rio, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) multaram 115 condutores que utilizavam ciclovias ou ciclofaixas durante as ações.
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Seop apreendeu 52 ciclomotores alugados irregularmente nos calçadões da orla - Divulgação / Seop
Ciclomotores deverão ser emplacados até 31 de dezembro de 2026 - Divulgação / Seop
Mais de 22 mil abordagens educativas foram realizadas durante o primeiro mês - Divulgação / Seop


Bairros como Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, Laranjeiras, Recreio dos Bandeirantes, Lagoa, Tijuca e Grajaú já receberam as equipes de fiscalização. O objetivo é orientar a população sobre as novas regras de circulação.

Vale lembrar que os ciclomotores deverão ser emplacados até 31 de dezembro de 2026 e só poderão ser guiados por pessoas habilitadas. Esse tipo de veículo poderá transitar na cidade em vias de até 60 km/h, pelo bordo direito e no sentido da via.

Já as bicicletas elétricas deverão priorizar ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Quando não houver essa estrutura, poderão circular apenas em vias de até 60 km/h, também pelo bordo direito e no sentido da via.

Os patinetes elétricos também devem priorizar ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas e, na ausência destas, poderão circular em vias de até 40 km/h, pelo bordo direito e no sentido da via. Em todas as modalidades, o uso de equipamento de segurança é obrigatório.

"A participação da população é fundamental. A Prefeitura do Rio criou regras claras, que foram amplamente divulgadas pelos canais oficiais, redes sociais e pela imprensa. Agora, o cidadão precisa fazer a parte dele. As fiscalizações nas ciclovias vão continuar com o caráter educativo. Já as fiscalizações de trânsito vão ganhar uma modelagem operacional específica em breve", destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Aluguel irregular de ciclomotores

Além das ações educativas, também estão sendo realizadas operações para combater o aluguel irregular de ciclomotores nos calçadões da orla da cidade, principalmente em Copacabana.

A locação desses equipamentos é permitida na cidade do Rio. No entanto, o proprietário do estabelecimento precisa ter alvará, autorização e endereço comercial para realizar a atividade. O que não é autorizado pelo município é a ocupação irregular de área pública para oferecer e anunciar as locações.

Neste primeiro mês de ações, a Seop apreendeu 52 ciclomotores alugados irregularmente nos calçadões da orla. A maior parte das apreensões aconteceu em Copacabana e no Recreio dos Bandeirantes.