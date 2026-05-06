Mais de 22 mil abordagens educativas foram realizadas durante o primeiro mêsDivulgação / Seop
Segundo a Prefeitura, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), CET-Rio, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) multaram 115 condutores que utilizavam ciclovias ou ciclofaixas durante as ações.
Bairros como Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, Laranjeiras, Recreio dos Bandeirantes, Lagoa, Tijuca e Grajaú já receberam as equipes de fiscalização. O objetivo é orientar a população sobre as novas regras de circulação.
Vale lembrar que os ciclomotores deverão ser emplacados até 31 de dezembro de 2026 e só poderão ser guiados por pessoas habilitadas. Esse tipo de veículo poderá transitar na cidade em vias de até 60 km/h, pelo bordo direito e no sentido da via.
Já as bicicletas elétricas deverão priorizar ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Quando não houver essa estrutura, poderão circular apenas em vias de até 60 km/h, também pelo bordo direito e no sentido da via.
Os patinetes elétricos também devem priorizar ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas e, na ausência destas, poderão circular em vias de até 40 km/h, pelo bordo direito e no sentido da via. Em todas as modalidades, o uso de equipamento de segurança é obrigatório.
"A participação da população é fundamental. A Prefeitura do Rio criou regras claras, que foram amplamente divulgadas pelos canais oficiais, redes sociais e pela imprensa. Agora, o cidadão precisa fazer a parte dele. As fiscalizações nas ciclovias vão continuar com o caráter educativo. Já as fiscalizações de trânsito vão ganhar uma modelagem operacional específica em breve", destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.
Aluguel irregular de ciclomotores
Além das ações educativas, também estão sendo realizadas operações para combater o aluguel irregular de ciclomotores nos calçadões da orla da cidade, principalmente em Copacabana.
A locação desses equipamentos é permitida na cidade do Rio. No entanto, o proprietário do estabelecimento precisa ter alvará, autorização e endereço comercial para realizar a atividade. O que não é autorizado pelo município é a ocupação irregular de área pública para oferecer e anunciar as locações.
Neste primeiro mês de ações, a Seop apreendeu 52 ciclomotores alugados irregularmente nos calçadões da orla. A maior parte das apreensões aconteceu em Copacabana e no Recreio dos Bandeirantes.
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