Mais de 22 mil abordagens educativas foram realizadas durante o primeiro mês - Divulgação / Seop

Mais de 22 mil abordagens educativas foram realizadas durante o primeiro mêsDivulgação / Seop

Publicado 06/05/2026 11:28

Rio - Mais de 22 mil abordagens educativas foram realizadas a usuários de ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes elétricos, em ciclovias, túneis, áreas de lazer e outros pontos do Rio, desde o início da fiscalização das novas regras de circulação que completaram um mês nesta quarta-feira (6).



Segundo a Prefeitura, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), CET-Rio, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) multaram 115 condutores que utilizavam ciclovias ou ciclofaixas durante as ações.