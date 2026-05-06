Ladrão preso na Monsenhor Félix - Reprodução / redes sociais

Ladrão preso na Monsenhor FélixReprodução / redes sociais

Publicado 06/05/2026 08:57

Rio – Dois motociclistas armados foram presos, suspeitos de cometerem roubos de moto, em Irajá, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (5). Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um deles sendo derrubado de uma moto por um policial militar, e logo em seguida, algemado, entre as avenidas Monsenhor Félix e a Pastor Martin Luther King Júnior.



Confira:

PM prende suspeito de roubar moto em via movimentada de Irajá; comparsa também foi detido.



Créditos: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/EHn382F8Rb — Jornal O Dia (@jornalodia) May 6, 2026



Segundo a corporação, agentes do 41º BPM (Irajá) tinham sido acionados, inicialmente, para uma ocorrência envolvendo porte de arma de fogo na comunidade da Malvina. Porém, chegando lá, viram três ocupantes em uma única motocicleta, montaram um cerco e iniciaram uma perseguição, que seguiu até a altura da estação de metrô do bairro.

Segundo a corporação, agentes do 41º BPM (Irajá) tinham sido acionados, inicialmente, para uma ocorrência envolvendo porte de arma de fogo na comunidade da Malvina. Porém, chegando lá, viram três ocupantes em uma única motocicleta, montaram um cerco e iniciaram uma perseguição, que seguiu até a altura da estação de metrô do bairro.

Durante a ação, houve confronto e as equipes alcançaram o veículo, mas um dos suspeitos já havia fugido para o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. A dupla, ainda de acordo com a PM, estava com uma pistola e um revólver. Além disso, a moto usada por ela constava como roubada. O caso está registrado na 27ª DP (Penha).

Procurada pela reportagem para comentar se houve alguma irregularidade na abordagem, a PM negou.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro