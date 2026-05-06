Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados a investigadosDivulgação / Polícia Federal

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Romulo Cunha
Rio - A Polícia Federal realizou uma operação, na manhã desta quarta-feira (6), para combater a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho. De acordo com a investigação, o esquema utiliza "laranjas" e uma rede de postos de combustíveis para os crimes.
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Veículo blindado foi apreendido na ação - Divulgação / Polícia Federal
Veículo blindado foi apreendido na ação - Divulgação / Polícia Federal
Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados a investigados - Divulgação / Polícia Federal
Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados a investigados - Divulgação / Polícia Federal
Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados a investigados - Divulgação / Polícia Federal
Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados a investigados - Divulgação / Polícia Federal
Investigações revelaram que há estabelecimentos secretamente administrados pelo grupo, constituindo um núcleo econômico operante no ramo de postos de gasolina, lojas de conveniência e em empresas de gestão patrimonial, estruturado no formato de organização criminosa - por apresentar estabilidade, permanência e divisão de tarefas - voltada à prática de crimes tributários e lavagem de capitais.
A Operação Centelha cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em casas e escritórios vinculados a investigados no Centro do Rio; na Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, na Taquara e em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste; em Campo Grande, Bangu e Realengo, na Zona Oeste; e em Mangaratiba, na Costa Verde.

Além disso, a Justiça também determinou o sequestro de bens dos suspeitos, incluindo três policiais civis e um policial militar, tanto em nome próprio, quanto em nome de "laranjas".
Imóveis, veículos de luxo, cotas de empresas e pelo menos 16 embarcações estão entre os alvos da medida. Até o momento, ao menos dois carros blindados foram apreendidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação fiscal e organização criminosa.
Procurada, a Polícia Civil informou que está à disposição e presta apoio às investigações e aos procedimentos conduzidos pela Polícia Federal no âmbito da operação. A Corregedoria-Geral acompanha o caso.
A Polícia Militar destacou que colabora integralmente com as investigações e demais procedimentos da PF.