Construção na praia do Pepê foi alvo da Operação Orla Livre, da Polícia Federal - Divulgação / PF

Construção na praia do Pepê foi alvo da Operação Orla Livre, da Polícia Federal Divulgação / PF

Publicado 06/05/2026 10:27

Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (6), a Operação Orla Livre na praia do Pepê, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. A ação teve objetivo de reprimir crimes ambientais relacionados à ocupação e obras ilegais na faixa de areia, que faz parte de uma Área de Proteção Ambiental (APA). Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma casa do bairro.

A investigação teve início após requisição do Ministério Público Federal (MPF), no âmbito de uma Ação Civil Pública (ACP) contra intervenções ilegais na praia do Pepê. Foram identificados danos ambientais causados pela construção da sede de uma organização esportiva e recreativa

Segundo as investigações, a construção apresenta irregularidades como ocupação irregular de bem da União, supressão de vegetação nativa de restinga, introdução de vegetação exótica, prejuízo à fauna local e ausência de licenciamento ambiental. De acordo com a PF, o celular do principal investigado foi apreendido durante a ação.

Os investigados poderão responder por crimes como realização de obra potencialmente poluidora sem licença ambiental, destruição de vegetação de mata atlântica, ocupação irregular de área da União e associação criminosa. Outras infrações podem surgir ao longo das investigações.

De acordo com a PF, o nome da operação, “Orla Livre”, faz referência ao seu próprio objetivo: reprimir crimes ambientais, retirar ocupações irregulares e devolver a praia para o uso público.