Bolo de aniversário de Chico, que completaria 10 anos neste domingo (3) - Reprodução / Redes sociais

Bolo de aniversário de Chico, que completaria 10 anos neste domingo (3)Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/05/2026 11:06



Rio – Vinicius Antunes, o humorista e roteirista conhecido como Cacofonias, pai do menino que morreu com a mãe em um acidente trágico envolvendo um ônibus e uma bicicleta elétrica, na Tijuca, Zona Norte , publicou em suas redes sociais um carrossel de fotos comemorando o aniversário de Francisco Farias Antunes, que completaria 10 anos no último domingo (3). Na ocasião, Vinicius reuniu os colegas de escola do filho para jogar video-games, comer salgadinhos e cortar o bolo, que tinha a caricatura de Chico no topo.

“Eu tinha duas opções: passar o dia sozinho chorando ou reunir uns amigos do meu filho para buscarmos juntos alguma felicidade. Sei que nem sempre podemos escolher, há dias em que a tristeza se impõe. Mas o 3 de maio nunca será um dia triste, pois já foi o dia mais feliz da minha vida”, diz parte da legenda, em que Vinicius também agradeceu aos familiares e amigos do menino que compareceram à festa.



Em resposta, milhares de comentários emocionados de fãs, atores, jornalistas e seguidores retribuíram o carinho e mostraram solidariedade em meio à perda: "Só o amor é capaz de fazer isso! Chorando aqui..."; "Que gesto lindo para manter o Chico para sempre vivo"; "Realmente emocionante. Faz a gente repensar a vida de outra forma".



Relembre o caso



No dia 30 de março, Emanoelle Farias, 40, e seu filho foram atropelados quase no cruzamento entre as ruas Conde de Bonfim e Pinto de Figueiredo. O acidente mobilizou uma grande manifestação de ciclistas, que pediram melhorias na infraestrutura cicloviária da cidade, como a construção e manutenção de ciclovias.

- Calçadas: circulação proibida, salvo exceções com sinalização e limite de 6 km/h, com prioridade ao pedestre;

- Ciclovias: ciclomotores proibidos; bicicletas elétricas e patinetes permitidos, com limite de 25 km/h;

- Vias até 40 km/h: todos podem circular, pelo bordo direito;

- Vias até 60 km/h: apenas ciclomotores podem circular;

- Vias acima de 60 km/h: circulação proibida para todos esses veículos.

Desde que as regras passaram a ser implementadas, em abril, a Seop já realizou mais de 22 mil abordagens educativas a usuários de ciclomotores, bicicletas elétricas e patinetes elétricos, em ciclovias, túneis, áreas de lazer e outros pontos do Rio. Ao todo, 115 condutores foram multados por irregularidades.



