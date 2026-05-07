Vítima com ferimentos graves foi encaminhada ao Hospital Albert Schweitzer Reprodução / TV Globo
Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Realengo foi acionado por volta das 4h para a Rua Bernardo Vasconcelos, na altura da Rua Barão de Piraquara. No local, os militares encontraram a vítima já sem vida e uma outra vítima com ferimentos graves. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, e ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
De acordo com o Centro de Operações, uma faixa da via está ocupada e o trânsito apresenta retenções no trecho entre as ruas Oiapoque e Professor Oliveira Viana. Agentes da Guarda Municipal também atuam na região.
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