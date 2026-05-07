Vítima com ferimentos graves foi encaminhada ao Hospital Albert Schweitzer - Reprodução / TV Globo

Vítima com ferimentos graves foi encaminhada ao Hospital Albert Schweitzer Reprodução / TV Globo

Publicado 07/05/2026 08:02 | Atualizado 07/05/2026 09:44

Rio - Uma mulher morreu, na manhã desta quinta-feira (7), em um acidente envolvendo motocicleta e ônibus em Padre Miguel, na Zona Oeste. Parte da moto ficou presa embaixo do coletivo. Uma outra vítima está em estado grave.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Realengo foi acionado por volta das 4h para a Rua Bernardo Vasconcelos, na altura da Rua Barão de Piraquara. No local, os militares encontraram a vítima já sem vida e uma outra vítima com ferimentos graves. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, e ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.



De acordo com o Centro de Operações, uma faixa da via está ocupada e o trânsito apresenta retenções no trecho entre as ruas Oiapoque e Professor Oliveira Viana. Agentes da Guarda Municipal também atuam na região.

Em nota, a Rio Ônibus lamentou o ocorrido e informou que aguarda perícia para entender a dinâmica do acidente.