Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro - Divulgação / PF

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no estado do Rio de JaneiroDivulgação / PF

Publicado 07/05/2026 09:12

Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (7), uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas a partir do Porto do Rio.

Segundo a PF, agentes cumpriram três mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, contra investigados considerados centrais do grupo. Ainda não há informações sobre o material apreendido.

Além desses, outros alvos foram submetidos a medidas cautelares diversas, como proibição de contato entre os envolvidos, restrição de deslocamento e monitoramento eletrônico.

Ainda de acordo com a corporação, a investigação começou após a apreensão de aproximadamente 1,2 tonelada de cocaína escondida em um contêiner carregado com sacas de café, que tinha a Alemanha como destino, em junho de 2025.

As apurações apontaram que a organização estruturou um sofisticado esquema para viabilizar o envio de drogas ao exterior por meio da simulação de operações comerciais lícitas de exportação de café. Empresas de fachada, "laranjas" e complexas transações financeiras eram utilizadas para ocultar a origem dos valores e possibilitar a inserção da substância nas cargas exportadas.

Um dos investigados exercia papel de liderança, coordenando negociações internacionais, movimentação financeira e logística do envio da droga, enquanto outros atuavam na intermediação comercial, fornecimento de empresas e controle do carregamento dos contêineres.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, entre outros delitos que possam ser identificados.